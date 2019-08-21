2019'un en iyi kuş fotoğrafları

Bu sene 4.’sü düzenlenen ve 63 ülkeden 13 binden fazla fotoğrafçının katıldığı yarışmanın kazananı, Yunanistan’ın Kerkini Gölü’nde donmuş bir su birikintisinden havalanan Pelikan’ı görüntüleyen İngiliz fotoğrafçı Caron Steele oldu. Steele, “Buzda Dans” isimli fotoğrafı ile “2019’un Kuş Fotoğrafçısı” ünvanı ve 5 bin sterlinlik ödülü de kazanmış oldu. Yarışmada dereceye giren ve kuş ile doğa sever fotoğrafçılara ilham verebilecek güzellikte olan fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in seçkisinde.