Yerli Game of Thrones çektiler: ‘Aydın Yanıyor’

Kısa filmleriyle adından söz ettiren yönetmen Kerem Sarı, 'Yerli GOT-Aydın Yanıyor!' adlı yeni kısa filmiyle dikkati çekti.
Forbes dergisi, 1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasını dikkate alarak kazancı en yüksek olan erkek oyuncuları belirledi. Avengers: Endgame oyuncularının ilk üçe girmesi dikkat çekti.
Şehirler üzerinden analizler yapan Slotsia portalının dünyanın birçok kentinde binlerce kişinin katılımıyla yaptığı araştırmada, 2019 yılının en eğlenceli şehirleri belirlendi.
İngiliz Doğa Tarihi Fotoğraf Kütüphanesi (NPL) tarafından düzenlenen Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nı kazanan fotoğrafçılar açıklandı.
Ortadoğu’nun 20. yüzyıldaki en uzun ve kanlı savaşlarından biri olan Irak-İran Savaşının sona ermesinin üzerinden 31 yıl geçti.
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