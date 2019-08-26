Çeçenistan’daki Avrupa’nın en büyük camisinin açılışından kareler

‘Müslümanların gururu’ olarak adlandırılan caminin Mekke ve Medine'deki camilerin ardından en güzel 3. cami olduğu belirtiliyor. Sputnik, Hz. Muhammed'in adını taşıyan caminin açılış töreninden kareleri bir galeride topladı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Şali kentinde inşa edilen Avrupa'nın en büyük camisi düzenlenen törenle açıldı.
‘Müslümanların gururu’ olarak adlandırılan caminin Mekke ve Medine'deki camilerin ardından en güzel 3. cami olduğu belirtiliyor. Sputnik, Hz. Muhammed'in adını taşıyan caminin açılış töreninden kareleri bir galeride topladı.
Forbes dergisinin her yıl yayınladığı 'En çok kazanan kadın oyuncular' listesine giren isimler belli oldu.
Türk tarihine ait en eski yazıtlara ev sahipliği yapan Moğolistan, otantik gezi tutkunları için adeta ideal bir yer. Coğrafyası, kültürü, insanlarının yaşam tarzıyla Asya'nın ortasındaki ülke, farklı yerler görmek isteyen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
Denizli'nin Çal ilçesinde, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve 846 yıllık geçmişi olan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nda çobanlar, mor koyunlarını sudan geçirmeye başladı.
1941 yılından İran İslam Devrimi'nin gerçekleştiği 1979 yılına kadar İran’ı yöneten Şah Muhammed Rıza Pehlevi, klasik otomobillere olan düşkünlüğü ile bilinirdi.
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