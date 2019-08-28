Tayland Kralı’nın resmi ‘metresinin’ yayınlandığı internet sitesinin çökmesine yol açan fotoğrafları

Kral Maha Vajiralongkorn'un Sineenat Wongvajirapakdi adıyla bilinen Niramon Aunprom doğumlu resmi metresi Chao Khun Phra Sineenat Bilaskalayani, Tayland ordusunda bir savaş pilotu, hemşire ve koruma görevlisi olarak görev almaktaydı. Tayland Kralı’nın kendisini resmi 'metresi' olarak ilan etmesinin ardından, Tayland'da mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçilen 1932 yılından bu yana ilk kez bir hükümdar resmen çok eşli oldu.

Tayland Kraliyet Sarayı, Kral’ın resmi metresinin fotoğraflarını yayımladığında sarayın internet sitesi aşırı ilgi yüzünden bir süre sonra çökmüştü. Söz konusu fotoğraflarda 34 yaşındaki Sineenat, savaş uçağı kullanırken, askeri üniforma içinde otomatik silahla atış yaparken, paraşütle atlamaya hazırlanırken ve askeri geçit törenlerinde yer alırken görülüyor.

Hayatının büyük bölümünü Almanya'da geçiren Kral Vajiralongkorn, 2016'da babasının ölümünden sonra tahta geçmişti.