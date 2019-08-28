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18:00 28 Ağustos 2019
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    Tayland Kralı’nın resmi ‘metresinin’ yayınlandığı internet sitesinin çökmesine yol açan fotoğrafları

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    • Tayland Kralı’nın Sineenat Wongvajirapakdi adıyla tanınan resmi metresi Sineenat Bilaskalayani’nin, atlayış öncesi paraşüt giysilerinin içinde olduğu bir fotoğraf.
    • Kralın resmi metresi ilan edildiği tören sırasında Sineenat Wongvajirapakdi, Tayland Kralı Maha'nın ayaklarına kapandı.
    • Tayland Kralı’nın resmi metresi Sineenat Bilaskalayani, atış talimi öncesi nişan alırken.
    • Sineenat Bilaskalayani, aynı zamanda savaş pilotu olarak Tayland ordusuna hizmet etmiş bir asker.
    • Thailand's King Maha Vajiralongkorn ve Sineenat Bilaskalayani’nin, resmi metres ilan edildiği törende yan yana verdikleri bir poz.
    • Tayland Kralı’nın resmi metresi Sineenat Bilaskalayani’nin, askeri geçit töreninden bir fotoğrafı.
    • Tayland Kralı’nın, askeri talim yapmakta olan resmi metresi Sineenat Bilaskalayani’ye baktığı bir fotoğraf.
    • Sineenat Wongvajirapakdi adıyla tanınan Sineenat Bilaskalayani’nin tören sonrası çekildiği bir fotoğraf.
    • Tayland Kralı ve resmi metresi Sineenat Bilaskalayani’nin üniforma içinde bir fotoğrafı.
    • Tayland Kralı’nın Sineenat Wongvajirapakdi adıyla tanınan resmi metresi Sineenat Bilaskalayani’nin, atlayış öncesi paraşüt giysilerinin içinde olduğu bir fotoğraf.
    • Tayland Kralı’nın resmi metresi Sineenat Bilaskalayani’nin, askeri geçit töreninde muhafız olarak görev aldığı bir fotoğrafı.
    • Savaş pilotu olarak Tayland ordusuna hizmet etmiş olan Sineenat Bilaskalayani’nin, bir uçak önünde verdiği poz.
    © AFP 2019 / Thailand's Royal Office
    Tayland Kralı’nın Sineenat Wongvajirapakdi adıyla tanınan resmi metresi Sineenat Bilaskalayani’nin, atlayış öncesi paraşüt giysilerinin içinde olduğu bir fotoğraf.

    Kral Maha Vajiralongkorn'un yakın zamanda resmi metresi ilan ettiği 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'nin, Tayland Kraliyet Sarayı'nın internet sitesinde yayınlandıktan kısa süre sonra aşırı ilgi yüzünden sitenin çökmesine yol açan fotoğrafları Sputnik’in bu haberinde.

    Kral Maha Vajiralongkorn'un Sineenat Wongvajirapakdi adıyla bilinen Niramon Aunprom doğumlu resmi metresi Chao Khun Phra Sineenat Bilaskalayani, Tayland ordusunda bir savaş pilotu, hemşire ve koruma görevlisi olarak görev almaktaydı. Tayland Kralı’nın kendisini resmi 'metresi' olarak ilan etmesinin ardından, Tayland'da mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçilen 1932 yılından bu yana ilk kez bir hükümdar resmen çok eşli oldu.

    Tayland Kraliyet Sarayı, Kral’ın resmi metresinin fotoğraflarını yayımladığında sarayın internet sitesi aşırı ilgi yüzünden bir süre sonra çökmüştü. Söz konusu fotoğraflarda 34 yaşındaki Sineenat, savaş uçağı kullanırken, askeri üniforma içinde otomatik silahla atış yaparken, paraşütle atlamaya hazırlanırken ve askeri geçit törenlerinde yer alırken görülüyor.

    Hayatının büyük bölümünü Almanya'da geçiren Kral Vajiralongkorn, 2016'da babasının ölümünden sonra tahta geçmişti.

    Etiketler:
    kadın askerler, Tayland, Sineenat Wongvajirapakdi, Kral Maha Vajiralongkorn
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    Multimedya
    Sineenat Bilaskalayani, aynı zamanda savaş pilotu olarak Tayland ordusuna hizmet etmiş bir asker.
    Tayland Kralı’nın resmi ‘metresinin’ yayınlandığı internet sitesinin çökmesine yol açan fotoğrafları
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