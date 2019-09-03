Japonya'nın 132 yıl önce hediye ettiği paravanın içerisinden 22 adet gazete kupürü çıktı

132 yıl önce hediyelere yastık görevi gören gazete kupürleri, Japon’da 1870-1887 tarihleri arasında yaşanan olaylara ışık tutacak.
1887 yılında Avrupa seyahatine çıkan Japon Prens Komatsu tarafından Sultan 2. Abdülhamid'e hediye edilen 6 parçalık paravanın içerisinde 22 adet gazete kupürü bulundu.
132 yıl önce hediyelere yastık görevi gören gazete kupürleri, Japon’da 1870-1887 tarihleri arasında yaşanan olaylara ışık tutacak.
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Serov Askeri Havacılık Okulu’nda savaş pilotluğu eğitimine başlayan öğrenciler için yemin töreni düzenlendi.
ABD'nin Virginia eyaletindeki Williamsburg kentinde yer alan ve kendi haline bırakılmış eski ABD başkanlarının dev büstleri, etkileyici görünümüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Ağustos’ta uzay severlerin dikkatini çeken bir sürü olay yaşandı.
Rusya’nın Moskova bölgesindeki Zhukovskiy kenti, bu yıl üçüncü kez Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS’a ev sahipliği yapıyor. Fuarın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirildi.
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