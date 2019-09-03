76. Venedik Film Festivali’ne damga vuran kıyafetler

Pek çok ünlü ismin boy gösterdiği festivalin kırmızı halısı, film gösterimleri kadar dikkat çekiyor. Venedik'in Lido Yarımadası'nda düzenlenen dünyanın en eski film festivalinin sahne olduğu şıklık yarışının görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.
İtalya'da bu yıl 76.'sı düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali tüm ihtişamıyla devam ederken, dünyaca ünlü yıldızlar festivale stilleriyle damga vuruyor.
Pek çok ünlü ismin boy gösterdiği festivalin kırmızı halısı, film gösterimleri kadar dikkat çekiyor. Venedik'in Lido Yarımadası'nda düzenlenen dünyanın en eski film festivalinin sahne olduğu şıklık yarışının görüntüleri, Sputnik’in seçkisinde.
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