İrlandalı fotoğrafçının objektifinden Kırgızistan ve halkı

Watson'un Facebook hesabından paylaştığı Kırgızistan'ın doğa manzaraları, halkın günlük hayatı, gelenekleri ve kültürel özelliklerini yansıtan götüntüler Sputnik’in galerisinde.
İrlandalı fotoğrafçı ve gezgin Richard Watson, Kırgızistan gezisi sırasında hem ülkenin görülmeye değer yerlerini hem de Kırgız halkını görüntüledi.
Watson'un Facebook hesabından paylaştığı Kırgızistan'ın doğa manzaraları, halkın günlük hayatı, gelenekleri ve kültürel özelliklerini yansıtan götüntüler Sputnik’in galerisinde.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine dün gece Yenikapı Meydanı'na getirilen yüzlerce araç DHA tarafından drone ile görüntülendi.
Her yıl yayınlanan Küresel Vahşi Doğa Seyahat Endeksi’nin 2019 verileri açıklandı.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, "Tabea Antik Kenti'nden götürülen birçok tarihi eserin, bazı evlerin duvarlarında kullanıldığını tespit ettik. Mahallelerdeki evleri tek tek gezip bu eserleri toplayacağız" dedi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyündeki 7 bin yıllık Assos Antik Kenti'nde, bu yıl kazılar ilk kez 12 ay devam edecek. En eski yerleşim kanıtı olan ve M.Ö. 5000 yılına tarihlenen Kalkolitik Döneme ait 7 bin yıllık bir granit taş baltanın da bulunduğu Assos'ta, farklı çağlara ait bronz sikkeler de buluntular arasında yer alıyor.
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