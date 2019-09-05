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    İrlandalı fotoğrafçının objektifinden Kırgızistan ve halkı

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    • Karakol Hayvan Pazarı'ndan bir kare.
    • Richard Watson'un Kırgızistan gezisi sırasında çektiği Kırgızlar ve ükede yaşayan başka halkların temsilcilerinin portre fotoğraflarından bir tanesi.
    • Çin sınırına yakın bölgede bulunan ve deniz seviyesinin 3514 metre aşağıda yer alan Kel-Suu Gölü'nün manzarası.
    • Kırgızistan'ın en büyük hayvan pazarı Karakol'da at satan adam.
    • Kırgızistan'ın ikinci büyük kenti olan Oş'ta bulunan ve kutsal olduğuna inanılan Sulayman-Too Dağı'nın manzarası.
    • Asya’nın en eski Türk boylarından biri olarak kabul edilen Kırgızların bir kısmı günümüzde de geleneksel çadırlarda yaşamaya devam ediyor.
    • Kırgızistan'daki bir pazar yerinde saklambaç oynayan çocuklar.
    • Kırgızistan'ın Oş bölgesinde bulunan Kara Kabak köyünün kuşbakışı manzarası.
    • Bir oğlan ile eşek.
    • Kırgızistan'daki dağlar sert güzelliğiyle büyülüyor.
    Karakol Hayvan Pazarı'ndan bir kare.

    İrlandalı fotoğrafçı ve gezgin Richard Watson, Kırgızistan gezisi sırasında hem ülkenin görülmeye değer yerlerini hem de Kırgız halkını görüntüledi.

    Watson'un Facebook hesabından  paylaştığı Kırgızistan'ın doğa manzaraları, halkın günlük hayatı, gelenekleri ve kültürel özelliklerini yansıtan götüntüler Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    Richard Watson, fotoğrafçı, Kırgızistan
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