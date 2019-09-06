Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara 'self defans' eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sgo Spor Kulübü’nün, "kadına şiddete hayır" sloganıyla başlattığı proje çerçevesinde kadınlara "self defans" (kendini koruma) eğitimi verilmeye başlandı.
İrlandalı fotoğrafçı ve gezgin Richard Watson, Kırgızistan gezisi sırasında hem ülkenin görülmeye değer yerlerini hem de Kırgız halkını görüntüledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine dün gece Yenikapı Meydanı'na getirilen yüzlerce araç DHA tarafından drone ile görüntülendi.
Her yıl yayınlanan Küresel Vahşi Doğa Seyahat Endeksi’nin 2019 verileri açıklandı.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, "Tabea Antik Kenti'nden götürülen birçok tarihi eserin, bazı evlerin duvarlarında kullanıldığını tespit ettik. Mahallelerdeki evleri tek tek gezip bu eserleri toplayacağız" dedi.
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