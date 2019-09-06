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    Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara 'self defans' eğitimi

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    • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla, kadınların sosyal hayat içerisinde daha aktif rol alması ve daha güçlü olması yönünde yapılan faaliyetlere yenisi eklendi.
    • Son olarak Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü'nün kadına şiddete hayır sloganıyla başlattığı projede Başkentli kadınlara self defans (kendini koruma) eğitimi veriliyor.
    • Self defans eğitimini veren Krav Maga Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Engin Deniz Karadağ, kadınların kendini savunmaları için verilen eğitimin önemine dikkat çekerek, kendini savunma sporu olan self defansın aynı zamanda kadına yönelik şiddetin önlenmesinde bir farkındalık projesi de olduğunu söyledi.
    • EGO Spor Kulübü'nün ‘Kadına Şiddete Hayır’ projesine destek vermek amacıyla bu eğitimleri verdiğini ifade eden Karadağ, “ Kadınları şiddete karşı bilinçlendirmek için buradayız. Bu bir farkındalık projesidir. Kadınlara küçük tekniklerle kendilerini nasıl savunacakları konusunda püf noktalar öğretiyoruz. Bence her kadın çok güçlüdür. Belli teknikleri öğrendikten sonra kendilerini savunmakta çekinmeyecekler. Kendilerine güvenleri gelecek. Tüm kadınların bu tür eğitimleri almalarını tavsiye ediyorum diye konuştu.
    • EGO Spor Kulübü tarafından düzenlenen ‘self defans’ eğitiminin ilk gününde derse yoğun ilgi gösteren kadınlar, ‘özgüvenlerinin arttığını’ belirterek düşüncelerini anlattılar.
    • Çocuklarıyla birlikte 3 yıldır EGO Spor Kulübü'ne gelen Burcu Güngör: Kızım ve oğlum burada karate kursuna geliyor. Ben de onlarla gidip geliyorum. Savunma tekniklerini öğrenmek bizim için çok faydalı olacak. Kadına da, erkeğe de şiddet doğru bir şey değil ama zor durumda kaldığımızda da kendimizi korumamız gerekiyor. Bu eğitimi verdikleri için başta Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a, EGO Spor Kulübü Başkanı Akın beye ve hocamıza çok teşekkür ediyorum
    • Oğluyla birlikte kulübe gelen Hülya Soyfidan da şunları söyledi: Buraya gelmek bizi mutlu ediyor. Çok memnunuz. Bu eğitimler sayesinde kendime güvenim artıyor. Artık kadına şiddet dursun. Bu tür eğitimlerin devam etmesini istiyorum ve erkeklere de şiddet yapmamaları konusunda eğitimler verilmesini istiyorum. Tüm kadınların da bu tür eğitimlere gelmelerini öneririm. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve yetkililere çok teşekkür ediyorum.
    Ankara Büyükşehir Belediyesi
    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla, kadınların sosyal hayat içerisinde daha aktif rol alması ve daha güçlü olması yönünde yapılan faaliyetlere yenisi eklendi.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Sgo Spor Kulübü’nün, "kadına şiddete hayır" sloganıyla başlattığı proje çerçevesinde kadınlara "self defans" (kendini koruma) eğitimi verilmeye başlandı.

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    Etiketler:
    Kadına şiddet, Mansur Yavaş, Spor, Ankara Büyükşehir Belediyesi
    Topluluk kurallarıTartışma
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    Multimedya
    Oğluyla birlikte kulübe gelen Hülya Soyfidan da şunları söyledi: Buraya gelmek bizi mutlu ediyor. Çok memnunuz. Bu eğitimler sayesinde kendime güvenim artıyor. Artık kadına şiddet dursun. Bu tür eğitimlerin devam etmesini istiyorum ve erkeklere de şiddet yapmamaları konusunda eğitimler verilmesini istiyorum. Tüm kadınların da bu tür eğitimlere gelmelerini öneririm. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve yetkililere çok teşekkür ediyorum.
    Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara 'self defans' eğitimi
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