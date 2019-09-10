Kayıt
16:07 10 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    Karapınar'da yeni obruk oluştu: 'Obruklarla yaşamaya alışmış olsak da sürekli korku içerisindeyiz'

    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    © DHA /
    Gülbahar, "Bizler sürekli tehlike altında ve tedirgin bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. Bazen buraları terk edelim diye düşünüyoruz ama yapacağımız başka iş yok, gideceğimiz yer yok. Obruklarla yaşamaya alışmış olsak da sürekli korku içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

    Konya'nın Karapınar ilçesi Küçük Karakuyu mevkiinden 30 metre çapında 5 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

    Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen ve sayıları 330'u geçen obruklar ilçe sakinlerini tedirgin ederken, Küçük Karakuyu mevkiinde 30 metre çapında 5 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

    Birkaç gün önce oluştuğu tahmin edilen obruğu fark eden çobanlar, durumu bölgede yaşayanlara bildirdi. Obruğun yaklaşık 400 metre ilerisinde çiftlikte oturan Lütfi Gülbahar, obruktan çobanların bilgi vermesiyle haberleri olduğunu belirtti. Obruk oluşan tarlanın yaklaşık 1 hafta önce traktörle sürüldüğüne dikkat çeken Gülbahar, şunları söyledi:

    "Tarla sürülürken obruk oluşsaydı can kaybı yaşanabilirdi. Son oluşan obruk 5 metre derinliğinde 30 metre çapındadır. Çevresindeki çatlaklar oluşumun devam edeceğini gösteriyor. Korkuyla yanına yaklaşabildik. Bu bölge obruğun sık olduğu yerdir. Bizler sürekli tehlike altında ve tedirgin bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. Bazen buraları terk edelim diye düşünüyoruz ama yapacağımız başka iş yok, gideceğimiz yer yok. Obruklarla yaşamaya alışmış olsak da sürekli korku içerisindeyiz."

    Etiketler:
    Çevre, derin, Yaşam, Konya, obruk, Karapınar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • Rusya'nın Soçi kenti, listenin 10. sırasına yerleşti.
      Son güncelleme: 22:03 09.09.2019
      22:03 09.09.2019

      Rusya’da en güzel kadınların yaşadığı şehirler belli oldu

      TurStat isimli turizm portalı, 9 Eylül’de kutlanan Uluslararası Güzellik Günü nedeniyle Rusya'nın en güzel kadınların yaşadığı şehirleri listesini yayınladı.

      12
    • 2019 Yılının Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nın 'Vahşi doğada fotoğraf muhabirliği' kategorisinde yüksek takdir gören Thomas P. Peschak'ın Touching trust isimli çalışması.
      Son güncelleme: 16:26 09.09.2019
      16:26 09.09.2019

      Göz alıcılığıyla dikkat çeken vahşi yaşam fotoğrafları

      Londra Doğal Tarih Müzesi tarafından bu yıl 55. kez düzenlenen 'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı' Yarışması'nda jürinin takdirine layık görülen çalışmalar belli oldu.

      12
    • 1960'ların güzellik ve zarafet sembolü ile moda ikonu unvanı şüphesiz Hollywood oyuncusu Audrey Hepburn'a aitti. Hepburn, göz alıcı güzelliği ve büyüleyici tavırları ile birçok insanın gönüllerini fethederek bu dönemin güzellik standardını belirledi.
      Son güncelleme: 13:45 09.09.2019
      13:45 09.09.2019

      Kadın güzellik algısının 100 yıllık değişimi

      Bugün dünyanın dört bir yanında 1995’te ilan edilen Uluslararası Güzellik Günü kutlanıyor. Kadın güzelliği algısı son 100 yılda sürekli değişti.

      11
    • Atina depreminin 655 milyon dolarlık maddi hasara neden olduğu belirtildi.
      Son güncelleme: 10:00 07.09.2019
      10:00 07.09.2019

      Atina depreminin 20. yıldönümü

      20 yıl önce 7 Eylül 1999 tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina şehir merkezinin 18 kilometre kuzeybatısında meydana gelen 6 şiddetindeki depremde 143 kişi hayatını kaybetti, 1600 kişi yaralandı.

      8
    Multimedya
    Karapınar'da yeni obruk oluştu: 'Obruklarla yaşamaya alışmış olsak da sürekli korku içerisindeyiz'
    Karikatür
    ‘ABD, IŞİD sonrası meşruiyet sorununu oyalama taktiğiyle aşmaya çalışıyor'
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet