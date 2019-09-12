Tarih ve doğa abidesi vadide son demler

Tarihi, kültürel yapısı, endemik bitki türleri, nesli tükenmek üzere olan birçok canlı türüne ev sahipliği yapan ve dünya mirası olabilecek kadar zengin bir ekosisteme sahip olan Geliyê Godernê son demlerini yaşıyor.
Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11’i San Francisco’da düzenlenen lansmanda tanıttı.
ABD ve dünya tarihinin en kanlı saldırılarından biri olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırıları, 18. yıldönümünde anılıyor. 11 Eylül 2001'de ABD’nin başkenti Washington ve New York’ta düzenlenen saldırılarda 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.
Kabataş’ta iki duvarda sergilenen 440 ayakkabı ile kadın cinayetlerine dikkat çekilmek isteniyor.
ABD’de birbirinden ünlü ve iddialı marka ile tasarımcıları bir araya getiren New York Moda Haftası devam ediyor. Her yıl göz alıcı defileler ve etkinlikleriyle dikkat çeken New York Moda Haftası bu kez The Blonds markasıyla etkileyici Moulin Rouge müzikal gösterisine ev sahipliği yaptı.
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