Dünya Meteoroloji Örgütü Fotoğraf Yarışması’ndan göz alıcı doğa görüntüleri

Sputnik, yarışmaya katılan ve doğanın gücü ile güzelliğini gözler önüne seren görüntülerden bazılarını galeride topladı.
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından düzenlenen fotoğraf yarışması için başvuru süreci sona erdi. Bu yılki yarışmaya dünyanın dört bir yanından bin 100’den fazla çalışma gönderildi. Yarışmaya sunulan hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçıların çektiği doğa görüntülerinden en iyileri, WMO’nun hazırlayacağı Takvim 2020’de yer alacak.
Sputnik, yarışmaya katılan ve doğanın gücü ile güzelliğini gözler önüne seren görüntülerden bazılarını galeride topladı.
Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da ‘Tatar Kızı 2019’ Güzellik Yarışmasının finali düzenlendi.
Geçen ay kentin kuzeyinde bulunan Kırklar Tepesi’nde çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alana giden Kavukçu, burada yüzünü ve vücudunu siyaha boyadı, daha sonra yangında zarar gören ağaçları farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezine taşıdı.
Otomotiv endüstrisinin en önemli organizasyonlarından biri olan Frankfurt Otomobil Fuarı, kapılarını açtı.
Fotoğraf uygulaması Agora’nın düzenlediği Agora 2019 Fotoğrafçılık Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Her yıl binlerce profesyonel ve amatör fotoğrafcının katılımıyla gerçekleşen yarışmaya bu yıl dünyanın dört bir yanından 130 binden fazla fotoğraf gönderildi.
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