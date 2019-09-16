Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları 2019 Yarışması'nın finalistleri

Bu yıl beşincisi düzenlenen Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Tanzanya'da yaşayan vahşi yaşam fotografçıları Tom Sullam ve Paul Joynson-Hicks tarafından başlatılan bu yarışmanın asıl amacı, gezegenimizin güzel vahşi yaşamını korumanın önemini anlatmak ve aynı zamanda yüzümüzde bir gülümsemeye yol açmak.
Dünyanın dört bir yanından sunulan binlerce çalışmadan final için 40 görüntü seçildi. Tum fotoğraflar kalite, içerikleri ve mizahlarıyla birlikte inceleniyor. Yakında kazananları belirlenecek olan yarışmanın finaline kalan fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.
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