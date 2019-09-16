Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları 2019 Yarışması'nın finalistleri

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından düzenlenen fotoğraf yarışması için başvuru süreci sona erdi. Bu yılki yarışmaya dünyanın dört bir yanından bin 100’den fazla çalışma gönderildi. Yarışmaya sunulan hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçıların çektiği doğa görüntülerinden en iyileri, WMO’nun hazırlayacağı Takvim 2020’de yer alacak.