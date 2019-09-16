2019’un en iyi astronomi fotoğrafları

Bu yılki yarışmaya onlarca ülkeden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların çektiği dört binden fazla fotoğraf katıldı. Kazanan fotoğraflar 13 Eylül’den itibaren Ulusal Denizcilik Müzesi’nde açılan sergide gösteriliyor. Yarışmanın genel galibi Macar fotoğrafçı László Francsics’in Macaristan’ın Budapeşte kentinde çekilen fotoğrafta, 21 Ocak 2019’da gerçekleşen tam ay tutulmasının 35 aşamasının yaratıcı ve sanatsal bir bileşimi gösteriliyor. Dünyanın en önemli uzay fotoğrafçılığı yarışmalarından biri olarak kabul edilen yarışmanın çeşitli kategorilerinde dereceye giren karelerden bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
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