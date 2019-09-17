Beden algısına karşı mücadele: Fransa'da 'kilolu' modeller podyuma çıktı

Yoğun ilgiyle karşılanan defileden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Fransa’nın başkenti Paris’te kilolu modellerin podyuma çıktığı ‘Gerçek Benden Defilesi’ düzenlendi. Yaklaşık 100 modelin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin amacı, medya ve moda dünyasında oluşturulmuş kusursuz beden algısını ortadan kaldırıp herkesin farklı bedenlere sahip olduğu konusunda farkındalık yaratmaktı.
Yoğun ilgiyle karşılanan defileden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Uluslararası ilk uçuşunu Rusya'dan İstanbul'a yapan Rus yapımı MC-21 yolcu uçağının test pilotu Oleg Mutovin, "Bir ülke için kendi uçağını üretmek çok önemli. Çünkü kendiniz üretiyorsunuz kendi uçağınızı ve tüm teknik gelişmelerini kendiniz yapıyorsunuz. Bu durum ulusal seviyeyi de yükseltiyor" dedi.
Greenwich Gözlemevi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Insight Investment Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları belli oldu.
Bu yıl beşincisi düzenlenen Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Tanzanya'da yaşayan vahşi yaşam fotografçıları Tom Sullam ve Paul Joynson-Hicks tarafından başlatılan bu yarışmanın asıl amacı, gezegenimizin güzel vahşi yaşamını korumanın önemini anlatmak ve aynı zamanda yüzümüzde bir gülümsemeye yol açmak.
Antalya'da imar değişikliklerinin ardından iki yolun ortasında kalan cami, ilginç görüntüsüyle dikkati çekiyor.
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