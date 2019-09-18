Solo Türk ve Türk Yıldızları TEKNOFEST 2019'a damgasını vurdu

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2019 başladı. Festivalde gösteri uçuşları yapan Türk Yıldızları ve Solo Türk fuar katılımcıları tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Gösteri uçuşları ve hava araçları Sputnik'in bu seçkisinde.
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İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2019 başladı. Solo Türk, Türk Yıldızları, Rusya'dan Su-30, Su-35, MC-21 yolcu ve yangın söndürme uçakları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki çeşitli hava araçları uçuş gösterileri yaptığı festivalde, bu hava araçları sergileniyor.
Fransa’nın başkenti Paris’te kilolu modellerin podyuma çıktığı ‘Gerçek Benden Defilesi’ düzenlendi. Yaklaşık 100 modelin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin amacı, medya ve moda dünyasında oluşturulmuş kusursuz beden algısını ortadan kaldırıp herkesin farklı bedenlere sahip olduğu konusunda farkındalık yaratmaktı.
Uluslararası ilk uçuşunu Rusya'dan İstanbul'a yapan Rus yapımı MC-21 yolcu uçağının test pilotu Oleg Mutovin, "Bir ülke için kendi uçağını üretmek çok önemli. Çünkü kendiniz üretiyorsunuz kendi uçağınızı ve tüm teknik gelişmelerini kendiniz yapıyorsunuz. Bu durum ulusal seviyeyi de yükseltiyor" dedi.
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