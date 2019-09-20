Ekşi sirkeye alternatif, tatlı karpuz ve kavun sirkesi

Afyonkarahisar'da daha önce çeşitli meyvelerden sirke yapan girişimci Soner Çakır, kavun ve karpuz sirkesi yaptı. Karpuz ve kavunu kabuğuyla 6 ay bekleterek sirke elde eden Çakır, yeni ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Genelde insanlar sirkeleri ekşi seviyor ama tatlı sirkeler de var. Kavun ve karpuz buna örnek" dedi.
Bunun yanında karpuzu kabuğuyla bekleterek sirke ürettiğini, kanser tedavisinde karpuz kabuğunun oldukça faydalı olduğunu bildiklerini belirten Soner Çakır, "Onun dışında yine kavun vücuttaki ödemi atmak için kullanılıyor. Potasyum bakımından oldukça zengin bir ürün. Bu tarz meyveler kısa zamanda sirke oluyor ama üretim sürecimiz yaklaşık 6 ay sürüyor. Elimizdeki stok tükendi. Yeni ürünümüz 6 ay sonra piyasaya çıkacak" dedi.
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