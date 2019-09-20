Derslere giren kedi ‘Tarçın’ teneffüslerde de yavrularıyla ilgileniyor

Amasya'da Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, sokakta bulduklarını ve bakımını üslendikleri kediye ‘Tarçın’ ismini verdi.
Okul müdürü Yavuz Kazancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Tarçın'a tekrar kavuştuklarını söyledi.
Kedi Tarçın'ın artık ‘Anne Tarçın’ olduğuna işaret eden Kazancı, "Tarçın yine derslerini aksatmıyor. Teneffüste de yavrularının ihtiyacını gideriyor. Tarçın daha da alıştı okula. Öğrenciler de hem Tarçın'ı hem yavrularını benimsedi" dedi.
Bunun yanında bir de sakat kedileri bulunduğunu, onun da bakımına okulda devam ettiklerini anlatan Kazancı, böylece okula ait 4 kedileri olduğunu belirtti.
Kazancı, Tarçın'ın yavrularının ismini öğrencilerinin belirleyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Tarçın yaz tatilinde de okuldaydı. Sürekli okula geldiğimiz için bakımına devam ediyorduk. Hayvan sevgisini farkındalık oluşturarak, çocuklara yaşatarak öğretiyoruz. Tarçın da çocuklara çok iyi adapte olduğu için herhangi bir risk durumu söz konusu değil. Çünkü Tarçın çok sakin bir kedi. Çocuklarımız da ona hassasiyetle yaklaşıyor."
Okulun üçüncü sınıf öğrencisi Hafza Fatma Akkaya da Tarçın'ın okulun bir parçası haline geldiğine dikkati çekerek, "Ona her gün yemek veriyorum. Tarçın'ın yavruları minik minik, çok güzel. Onlara çok iyi bakıyoruz. Lütfen hayvanlara iyi bakalım. Haberlerde duyuyorum, çok üzülüyorum. Hayvanlara eziyet çektirmeyelim. Onlar da canlıdır" ifadelerini kullandı.
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