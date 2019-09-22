İran ele geçirdiği ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait İHA'ları sergiledi

İran, değişik zamanlarda ele geçirdiği ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait 10 İnsansız Hava Aracı (İHA) ile geçen aylarda düşürdüğü Global Hawk'ın parçalarını müzede sergiledi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da 9. Uluslararası Moskova Işık Çemberi Festivali başladı.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 139 ülkede hükümetleri iklim krizi konusunda harekete geçmeye zorlamak için Küresel İklim Grevi eylemleri düzenlendi.
Amasya'da bir ilkokulda öğrenci ve öğretmenler tarafından bakılan ve okulun maskotu haline gelen kedi, ders saatlerinde öğrencilerle sınıfa giriyor, teneffüslerde ise yavrularıyla ilgileniyor.
Afyonkarahisar''da girişimci Soner Çakır, karpuz ve kavundan sirke yaptı. Üzüm ve elma sirkesinin aksine tatlı olan kavun ve karpuz sirkesi, yoğun ilgi gördü.
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