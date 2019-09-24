'Lanetli' denilen Sennedjem mumyası lahitten çıkarıldı

Antik Mısır’da Yeni Krallık döneminde yaşayan üst düzey görevli Sennedjem ve eşine ait olduğu düşünülen, çok iyi korunmuş durumda bulunan mumyalar Kahire’de Mısır Medeniyetleri Ulusal Müzesi’nde görücüye çıktı.
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuryeti'nin başkenti Kazan, Kültürel Mozaik Etnik Festivali’ne sahne oldu.
İran’da İran-Irak savaşının başlamasının 39. yıldönümü nedeniyle askeri geçit töreni düzenlendi.
Iraklı öğretmen Macid Kazım, kendine ait kalaşnikof tüfeği müzik aletine çevirerek şiddet yorgunu ülkesinden tüm dünyaya barış mesajları vermek istediğini belirtti. Kazım, "Kurşun sesini müzikle değiştirmek istedim" dedi.
ABD'de ‘Televizyonun Oscarları’ olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu.
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