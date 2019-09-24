'Lanetli' denilen Sennedjem mumyası lahitten çıkarıldı

Antik Mısır’da Yeni Krallık döneminde yaşayan üst düzey görevli Sennedjem ve eşine ait olduğu düşünülen, çok iyi korunmuş durumda bulunan mumyalar Kahire’de Mısır Medeniyetleri Ulusal Müzesi’nde görücüye çıktı.