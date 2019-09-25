Tamamlandığında 2 bin 500 kişinin namaz kılabileceği Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi. İnşaatının son durumu havadan görüntülerle gözler önüne serilen cami hakkında bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, “Yıl sonuna kadar camları takılmış, dış kaplamaları tamamlanmış olacak” dedi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü, 16-22 Eylül tarihlerinde Dünya Ritmik Jimnastik Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.
Azerbaycan’nın başkenti Bakü’de düzenlenen Miss & Mister Planet Azerbaycan 2019 Yarışması’nda ülkenin çeşitli bölgelerinden 32 katılımcı, en güzel kadın ve en yakışıklı erkek unvanları için yarıştı.
Çevresel sorunları gündeme getirmek ve iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl düzenlenen 'Yılın En İyi Çevre Fotoğrafçısı' yarışmasının bu yılki kazananları belli oldu.
Antik Mısır’da Yeni Krallık döneminde yaşayan üst düzey görevli Sennedjem ve eşine ait olduğu düşünülen, çok iyi korunmuş durumda bulunan mumyalar Kahire’de Mısır Medeniyetleri Ulusal Müzesi’nde görücüye çıktı.
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