Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi

Taksim Camii’nin inşaatına İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onay vermesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait arazide 17 Şubat 2017’de başlanmıştı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı caminin içi ilk kez görüntülendi. Görüntülerde caminin içine ince işçiliği öncesi mermer gibi birçok malzemenin getirildiği görüldü.