Rus ordusundan Suriyeli askerlere özel eğitim

Şam’ın çevresindeki Yafour Üssü'nde eğitim kapsamında düzenlenen tatbikatta Suriye hükümet güçleri farazi düşmanın mevzilerini yok etme, belirli hedefleri füzelerle vurma, mayın arama ve etkisiz hale getirme, ilk yardım gibi konularda eğitim gördü. Yabancı basın mensuplarının ilk kez izlemelerine izin verilen tatbikatın yapıldığı Yafour Üssü’ne Yunanistan, İspanya, İtalya, Kanada olmak üzere onlarca ülkeden 50’den fazla gazeteci geldi. Sputnik, Rus ordusunun Suriyeli askerlere verdiği eğitimin görüntülerini bir galeride topladı.
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