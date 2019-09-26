Bolivya’nın doğa harikası Uyuni Tuz Gölü’nün nefes kesen manzaraları

Göl, gerek görünüşü gerek turistik potansiyeli, gerekse tuz rezervi açısında oldukça yüksek bir cazibe merkezi olma özelliği taşıyor. Teknolojik aletler için lityum pil üretiminden gümüş madeni elde edilmesine pek çok kritik konuda da hammadde olarak kullanılan bu tuz, Bolivya ekonomisi için çok önemli bir gelir kaynağı. Büyüklüğü ve ekonomik faydalarının yanı sıra Salar de Uyuni, gezginlere doyumsuz deneyimler yaşatıyor. Dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çeken gölün manzaraları, Sputnik’in galerisinde.