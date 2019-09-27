Macerasever turistler için gözde yerler

Dünya Turizm Gününün ana amacı, tüm dünyada turizm bilincinin oluşturulması, turizmin çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel öneminin vurgulamak şeklinde açıklanıyor. Dünyanın en dinamik sektörü turizm, bir milyardan fazla kişinin farklı amaçlarla seyahat ettiği, sosyal ve kültürel paylaşımın en üst boyutta yaşandığı bir alan olarak hızlı gelişiyor. Özellikle turizm sektöründe yeni bir kavram olan ve rafting, yamaç paraşütü, balon, dalış sporları gibi dalları kapsamına alan macera turizmine ilgi her geçen gün artıyor. Sputnik, dünyanın çeşitli ülkelerinde macerasever turistlerin ilgi odağı olarak bilinen bazı yerleri bir galeride topladı.