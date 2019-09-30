Yurda 550 basamaklı merdivenle çıkıyorlar

Gümüşhane Üniversitesi’nde okuyan üniversite öğrencileri için yamaca inşa edilen yurt zor anlar yaşatıyor. Yurt binasına ulaşım için 5 kilometrelik mesafeyi aşması gereken öğrenciler, servis saatini kaçırdıkları takdirde 550 basamak çıkmak zorunda kalıyor. Öğrenciler, dik bir rampaya kurulu merdivenden çıkmak için yaklaşık 20 dakika harcıyor.
Uşak’ta hayvansever bir kadın arka ayakları felçli olduğu için yaşamaz denilen köpeği hayata döndürdü. Köpeğe ayarlanabilir yürüteç yaptırarak yaşamasını sağlayan Safiye Acar, yaptığı bu davranışla büyük bir insanlık örneği gösterdi.
1980 yılından beri her yıl 27 Eylül’de Dünya Turizm Örgütü’nün kararıyla Dünya Turizm Günü kutlanıyor.
Bolivya’nın doğal güzelliklerinden Salar de Uyuni, dünyanın en büyük tuz gölü olarak kabul ediliyor.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) girişimiyle 1978 yılından bu yana her yıl Eylül ayının son haftasında kutlanan Dünya Denizcilik Günü’nün bu yılki teması, “Denizcilik Topluluğunda Kadınları Güçlendirme” olarak belirlendi.
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