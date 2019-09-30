Eylülde çekilen etkileyici uzay kareleri

Uşak’ta hayvansever bir kadın arka ayakları felçli olduğu için yaşamaz denilen köpeği hayata döndürdü. Köpeğe ayarlanabilir yürüteç yaptırarak yaşamasını sağlayan Safiye Acar, yaptığı bu davranışla büyük bir insanlık örneği gösterdi.