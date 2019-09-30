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15:48 30 Eylül 2019
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    Eylülde çekilen etkileyici uzay kareleri

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    • Hubble Uzay Teleskobu'nun elde ettiği Satürn görüntüsü.
    • Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülenen Kılıçbalığı (Dorado) Takımyıldızı içerisinde yaklaşık 160.000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Büyük Macellan Bulutu.
    • Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüntülenen gündoğumu anı.
    • Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracı tarafından çekilen Mars'taki Danielson Krateri'nin iç görüntüsü.
    • Jüpiter'in doğal uydularından İo'nun Jüpiter üzerindeki gölgesi.
    • Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen Amazon Nehri görüntüsü.
    • NASA'nın elde ettiği ESO 243-49 galaksisi ile HLX-1 kara deliği görüntüsü.
    • Trace Gas Orbiter uzay aracı tarafından görüntülenen Mars yüzeyindeki krater.
    • Hubble Uzay Teleskobu tarafından Andromeda (Zincirli Prenses) takımyıldızında yer alan M110 cüce galaksisinin görüntüsü.
    Hubble Uzay Teleskobu'nun elde ettiği Satürn görüntüsü.

    Eylül ayında uzayda keşif çalışmalarını yürüten uzay araçları ve teleskoplar vasıtasıyla çok sayıda göz alıcı gök cismi görüntüleri ve uzay manzaraları çekildi.

    Sputnik, ay içinde uzay araçları vasıtasıyla yapılan yeni uzay fotoğrafları ve Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen kareleri galeride topladı.

    Etiketler:
    Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), Uzay
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    Tüm fotoğraflar

    • Son güncelleme: 15:16 30.09.2019
      15:16 30.09.2019

      Bolivya yerlilerinin çevre yürüşü: Yangınlara karşı daha etkili mücadele çağrısı yaptılar

      Bolivya’da yerlilerin her yıl ‘doğa anayı korumak’ adına gerçekleştirdikleri Yerli Yürüyüşü’nün bu yıl 10.’su yapıldı. Bu yılki yürüyüşte temmuz ayında başlayan yangınlar protesto edildi, hükümete daha etkili mücadele çağrısı yapıldı.

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    • Y/Project markasının yeni koleksiyonunda en dikkat çekici unsurlardan bazı elbiselerin cesur göğüs dekolteleriydi.
      Son güncelleme: 15:02 30.09.2019
      15:02 30.09.2019

      Paris Moda Haftası’nın renkli anları

      Fransa'nın başkentinde 27 Eylül’den bu yana devam eden Paris Moda haftasında dünyaca ünlü tasarımcıların yeni sezon kreasyonları görücüye çıkarılıyor.

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    • Gümüşhane'de dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma zorluğu yaşanıyor. Kentte, Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler için Bağlarbaşı Mahallesi'nde 5 yıl önce yamaca 800 kapasiteli Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Erkek Öğrenci Yurdu inşa edildi.
      Son güncelleme: 12:46 30.09.2019
      12:46 30.09.2019

      Yurda 550 basamaklı merdivenle çıkıyorlar

      Gümüşhane Üniversitesi’nde okuyan üniversite öğrencileri için yamaca inşa edilen yurt zor anlar yaşatıyor. Yurt binasına ulaşım için 5 kilometrelik mesafeyi aşması gereken öğrenciler, servis saatini kaçırdıkları takdirde 550 basamak çıkmak zorunda kalıyor. Öğrenciler, dik bir rampaya kurulu merdivenden çıkmak için yaklaşık 20 dakika harcıyor.

      5
    • “İlk olarak veterinere götürdüm. Veteriner onun felçli olduğu için uyutulması gerektiğini, yaşayamayacağını söyledi” diye devam eden Acar, “Başka bir veterinere götürüp ilaç tedavisi yaptırmayı düşündüm. 15 gün ilaç tedavisi yapıldı. Bu süre boyunca serum kartonu içerisinde hayatı devam etti” diye ekledi.
      Son güncelleme: 11:01 30.09.2019
      11:01 30.09.2019

      Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

      Uşak’ta hayvansever bir kadın arka ayakları felçli olduğu için yaşamaz denilen köpeği hayata döndürdü. Köpeğe ayarlanabilir yürüteç yaptırarak yaşamasını sağlayan Safiye Acar, yaptığı bu davranışla büyük bir insanlık örneği gösterdi.

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    Multimedya
    Bolivya yerlilerinin çevre yürüşü: Yangınlara karşı daha etkili mücadele çağrısı yaptılar
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    ABD'den Suudi Arabistan'a ek Patriot
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