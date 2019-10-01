Akkuyu'da görevli Rus personelin çocukları için okul inşa edildi

Bolivya’da yerlilerin her yıl ‘doğa anayı korumak’ adına gerçekleştirdikleri Yerli Yürüyüşü’nün bu yıl 10.’su yapıldı. Bu yılki yürüyüşte temmuz ayında başlayan yangınlar protesto edildi, hükümete daha etkili mücadele çağrısı yapıldı.