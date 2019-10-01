Akkuyu'da görevli Rus personelin çocukları için okul inşa edildi

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışmaları kapsamında görev yapan Rusların çocukları için inşa edilen okulun açılışı gerçekleştirildi.
Bolivya’da yerlilerin her yıl ‘doğa anayı korumak’ adına gerçekleştirdikleri Yerli Yürüyüşü’nün bu yıl 10.’su yapıldı. Bu yılki yürüyüşte temmuz ayında başlayan yangınlar protesto edildi, hükümete daha etkili mücadele çağrısı yapıldı.
Fransa'nın başkentinde 27 Eylül’den bu yana devam eden Paris Moda haftasında dünyaca ünlü tasarımcıların yeni sezon kreasyonları görücüye çıkarılıyor.
Eylül ayında uzayda keşif çalışmalarını yürüten uzay araçları ve teleskoplar vasıtasıyla çok sayıda göz alıcı gök cismi görüntüleri ve uzay manzaraları çekildi.
Gümüşhane Üniversitesi’nde okuyan üniversite öğrencileri için yamaca inşa edilen yurt zor anlar yaşatıyor. Yurt binasına ulaşım için 5 kilometrelik mesafeyi aşması gereken öğrenciler, servis saatini kaçırdıkları takdirde 550 basamak çıkmak zorunda kalıyor. Öğrenciler, dik bir rampaya kurulu merdivenden çıkmak için yaklaşık 20 dakika harcıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)