Kayısılı künefe yaptı, taleplere yetişemiyor

Malatyalı Yücel Altuğ, 2 yıl önce memleketinde künefe işine girdi. Künefeyi önceleri bilinen hali olan peynir, Antep Fıstığı ve kaymaktan yapan Altuğ, daha sonra kendi memleketine ait kayısı da kullanmaya başladı.



Altuğ, şimdilerde ise müşteriler tarafından ilgi gören kayısılı künefe talebine yetişmekte zorlanıyor.