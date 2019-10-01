Kayısılı künefe yaptı, taleplere yetişemiyor

Kayısılı künefenin müşteriler tarafından ilgi gördüğünü belirten Altuğ, talebe yetişemediğini ifade etti.
Malatya'da, 2 yıldır künefe işiyle uğraşan Yücel Altuğ, şehrin meşhur kayısısını küfene ile buluşturdu.
Kayısılı künefenin müşteriler tarafından ilgi gördüğünü belirten Altuğ, talebe yetişemediğini ifade etti.
Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışmaları kapsamında görev yapan Rusların çocukları için inşa edilen okulun açılışı gerçekleştirildi.
Bolivya’da yerlilerin her yıl ‘doğa anayı korumak’ adına gerçekleştirdikleri Yerli Yürüyüşü’nün bu yıl 10.’su yapıldı. Bu yılki yürüyüşte temmuz ayında başlayan yangınlar protesto edildi, hükümete daha etkili mücadele çağrısı yapıldı.
Fransa'nın başkentinde 27 Eylül’den bu yana devam eden Paris Moda haftasında dünyaca ünlü tasarımcıların yeni sezon kreasyonları görücüye çıkarılıyor.
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