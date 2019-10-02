Banksy, 'içine girilemeyen dükkan' açtı

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'nin başkenti Londra'nın Croydon ilçesinde 'içine girilemeyen bir dükkân' açtı. Banksy, buraya Gross Domestic Product (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) adını verdi.
Tekerlekli veya paletli bir şase üzerinde başka bir aracın çekme gücüne gereksinim duymadan manevra kabiliyeti olan Kundağı motorlu topçu sistemleri, çatışma bölgesine uzun menzilli ateş gücü sağlıyor.
Malatya'da, 2 yıldır künefe işiyle uğraşan Yücel Altuğ, şehrin meşhur kayısısını küfene ile buluşturdu.
Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışmaları kapsamında görev yapan Rusların çocukları için inşa edilen okulun açılışı gerçekleştirildi.
Bolivya’da yerlilerin her yıl ‘doğa anayı korumak’ adına gerçekleştirdikleri Yerli Yürüyüşü’nün bu yıl 10.’su yapıldı. Bu yılki yürüyüşte temmuz ayında başlayan yangınlar protesto edildi, hükümete daha etkili mücadele çağrısı yapıldı.
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