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    Irak’ı saran hükümet karşıtı gösterilerden kareler

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    • Bağdat'ta yapılan hükümet karşıtı eylemlere katılan göstericilerden biri.
    • İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai, Devim Muhafızları Ordusu sitesinde yer alan açıklamasında, Irak ile İran arasındaki Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarının Bağdat ve diğer şehirlerdeki olaylar nedeniyle dün geceden itibaren kapatıldığını açıkladı.
    • Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerden bir kare.
    • Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde düzenlenen gösterilerde ayrıca bir polisin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.
    • Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.
    • Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta 'güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülklere saldırılar düzenleyen provokatörlerden göstericileri, kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı talimatı' verdiğini belirtti, ancak göstericilerin hala sokaklarda olduğuna dikkat çekiliyor.
    • Güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için tazyıkli gerçek mermi kullandığı aktarıldı.
    • Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.
    • Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetti.
    • Irak'ın başkenti Bağdat'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gerekçeleriyle düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 112 kişi yaralandı.
    © AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
    Bağdat'ta yapılan hükümet karşıtı eylemlere katılan göstericilerden biri.

    Irak'ın başkenti Bağdat ve bazı başka vilayetlerde 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

    Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta 'güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülklere saldırılar düzenleyen provokatörlerden göstericileri, kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı talimatı' verdiğini belirtti. Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gerekçeleriyle eylemlerin yapıldığı Irak’ın başkenti Bağdat’tan kareler, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    Bağdat, Protesto, Irak
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    Bağdat'ta yapılan hükümet karşıtı eylemlere katılan göstericilerden biri.
    Irak’ı saran hükümet karşıtı gösterilerden kareler
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