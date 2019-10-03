Irak’ı saran hükümet karşıtı gösterilerden kareler

Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta 'güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülklere saldırılar düzenleyen provokatörlerden göstericileri, kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı talimatı' verdiğini belirtti. Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gerekçeleriyle eylemlerin yapıldığı Irak’ın başkenti Bağdat’tan kareler, Sputnik’in galerisinde.
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