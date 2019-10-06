Rusya'da Dünya Oyunları ve Comic Con Fuarı

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Dünya Oyunları ve Comic Con Russia-2019" fuarı renkli görüntülere sahne oldu.
Dünyaca ünlü Fransız kabaresi ‘Moulin Rouge’ (Kırmızı Değimen), bu hafta 130. yaşını kutluyor.
Hayatınızda hiç yılan başlı bir tırtıl ya da su birikintisinde kendi gövdelerinden köprü oluşturmuş bir karınca sürüsüne rastladınız mı?
Irak'ın başkenti Bağdat ve bazı başka vilayetlerde 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
Yangın anında binada bulunanların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için kullanılması gereken yangın merdivenleri ya kilitli tutuluyor, ya kullanılamaz halde ya da klima motorlarının konulduğu bir alan oluyor.
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