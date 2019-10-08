İzmit'teki 8 katlı bina mimarisi ile korkutuyor

Sahiplerinin tüm arsayı değerlendirmek için böyle bir mimariye başvurduğu belirtiliyor.
İzmit'te, 8 katlı bina ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor. Bir cephesinde büyük bir oda, 2 metre genişliğindeki diğer cephesinde ise koridor ve mutfak planıyla yapılan bina, korkuya neden oluyor.
Sahiplerinin tüm arsayı değerlendirmek için böyle bir mimariye başvurduğu belirtiliyor.
Ruanda, halkının teknolojiye daha ekonomik erişimi için Afrika'da ilke imza atarak akıllı telefon fabrikası kurdu.
Doğa tutkusuyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin doğum günü öncesinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Sibirya dağlarına gitti.
Diyarbakırlı 19 yaşındaki Serkan Bayram, Survivor Türkiye yarışmasına katılmak için yıllardır durmadan çalışıyor. Kentin en işlek noktalarından birinde bulduğu boş araziye ödünç aldıkları malzemelerle mini parkur kurup hazırlıklarını sürdüren Bayram, programın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın sesini duymasını bekliyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Dünya Oyunları ve Comic Con Russia-2019" fuarı renkli görüntülere sahne oldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)