Suriye Milli Ordusu ve Türk askeri araçlarının Akçakale'den görüntüleri

Akçakale'den Tel Abyad'a giriş yapan Suriye Milli Ordusu mensupları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri araçları Sputnik muhabiri tarafından görüntülendi.
Anadolu Ajansı, Suriye Milli Ordusu'nun (eski adı ÖSO) Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdiğini duyurdu.
Akçakale'den Tel Abyad'a giriş yapan Suriye Milli Ordusu mensupları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri araçları Sputnik muhabiri tarafından görüntülendi.
'Barış Pınarı Harekatı' 16.00'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan operasyonu Twitter hesabından duyurdu. Operasyonun başlamasının ardından Suriye'nin bazı bölgelerine obüs atışları yapılmaya başlandı.
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