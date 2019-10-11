Sputnik objektifinden Nusaybin-Kamışlı sınırı

Nusaybin-Kamışlı sınırında gün boyu yaşanan gelişmeler Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
Anadolu Ajansı, Suriye Milli Ordusu'nun (eski adı ÖSO) Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdiğini duyurdu.
'Barış Pınarı Harekatı' 16.00'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan operasyonu Twitter hesabından duyurdu. Operasyonun başlamasının ardından Suriye'nin bazı bölgelerine obüs atışları yapılmaya başlandı.
İzmit'te, 8 katlı bina ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor. Bir cephesinde büyük bir oda, 2 metre genişliğindeki diğer cephesinde ise koridor ve mutfak planıyla yapılan bina, korkuya neden oluyor.
Ruanda, halkının teknolojiye daha ekonomik erişimi için Afrika'da ilke imza atarak akıllı telefon fabrikası kurdu.
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