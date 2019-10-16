Arka bacakları tutmayan kediye oyuncak kamyondan yürüteç yapıldı

Edirne'de üniversite öğrencilerinin bulduğu, ezildiği için arka bacakları tutmayan kedi yavrusu, barınak yetkilileri tarafından oyuncak kamyondan yapılan yürüteç yardımıyla yürümeye başladı.
İzmir'in Konak ilçesindeki Basmane semtinde otel işleten 69 yaşındaki Ethem Arslan, yaklaşık 35 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti. Arslan'ın göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal kaşık, kase, tepsi, bozuk para gibi eşyalar, saatlerce düşmeden vücudunda duruyor.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı’nın sularının çekilmesiyle mezarlıklarda bulunan iskelet ve kafatasları ortaya çıktı. Gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran mahalle sakinleri, kemiklerin toplanarak farklı bir mezarlığa defnedilmesini istiyor.
Şanlıurfa'nın Suruç ve Mardin'in Nusaybin ilçelerine düzenlenen havanlı saldırıda toplam dört sivil hayatını kaybetti.
Nusaybin-Kamışlı sınırında gün boyu yaşanan gelişmeler Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
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