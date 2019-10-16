Arka bacakları tutmayan kediye oyuncak kamyondan yürüteç yapıldı

İzmir'in Konak ilçesindeki Basmane semtinde otel işleten 69 yaşındaki Ethem Arslan, yaklaşık 35 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti. Arslan'ın göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal kaşık, kase, tepsi, bozuk para gibi eşyalar, saatlerce düşmeden vücudunda duruyor.