Kapıkule'de piton, yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi

İngiltere’de Kozmetik ve Estetik Cerrahi Merkezi’nden Doktor Julian De Silva tarafından güzelliğin bir ölçüsü olarak kabul görülen Altın Oran öçüleriyle yapılan değerlendirmeye göre, dünyanın en güzel kadını ABD’li model Bella Hadid seçildi.