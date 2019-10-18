Kapıkule'de piton, yavru timsah ve kertenkele ele geçirildi

Kapıkule’de Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Bulgar plakalı bir araçtan, nesli tükenmekte olan piton yılanı, timsah ve kertenkele ele geçirildi.
İngiltere’de Kozmetik ve Estetik Cerrahi Merkezi’nden Doktor Julian De Silva tarafından güzelliğin bir ölçüsü olarak kabul görülen Altın Oran öçüleriyle yapılan değerlendirmeye göre, dünyanın en güzel kadını ABD’li model Bella Hadid seçildi.
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü içerisinde yaşayan 'Şimşek' isimli köpek, sürekli ağzına aldığı taş ile geziyor, kırılan dişlerine ve ağzında çıkan yaralara rağmen taşı bırakmıyor.
Londra Doğal Tarih Müzesi tarafından bu yıl 55. kez düzenlenen 'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı' Yarışması'nın kazananları müzenin Hintze Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde açıklandı.
Suriye hükümet güçleri, Halep bölgesinde yer alan ve şimdiye kadar Kürt güçlerinin kontrolünde olan Menbiç ve yakınındaki yerleşim birimlerinin tamamında kontrolü sağladı.
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