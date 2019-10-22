Esad’ın İdlib ziyaretinden kareler

Bu ziyaret, Suriye krizi başladığından beri Esad'ın İdlib'e ilk gidişi olma özelliği taşıyor. Esad’ın İdlib ziyareti ve askerlerle görüşmesinin görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İdlib vilayetinin güney kırsalında yer alan Hubeyt kasabasında Suriye ordusu askerleriyle bir araya geldiğini aktardı.
Bu ziyaret, Suriye krizi başladığından beri Esad'ın İdlib'e ilk gidişi olma özelliği taşıyor. Esad’ın İdlib ziyareti ve askerlerle görüşmesinin görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
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