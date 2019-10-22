1 tonluk tespih, Guinness yolunda

Seyhan ilçesindeki Karasoku Mahallesi’nde yer alan Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olma özelliği taşıyan tarihi Büyüksaat Kulesi’nin bulunduğu Vakıflar Çarşısı’na restorasyon sonrası yaklaşık bir hafta önce Tespihçiler Çarşısı açıldı. 17 yıllık tespihçi Nasır Fidan ile ailesinin 400 bin TL maliyetle hazırladığı 1 ton ağırlığındaki tespih de çarşının ortasında sergilenmeye başladı.