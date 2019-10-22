1 tonluk tespih, Guinness yolunda

17 yıllık tespihçi Nasır Fidan ile ailesinin 400 bin TL maliyetle hazırladığı 1 ton ağırlığındaki tespih çarşının ortasında sergilenmeye başladı.
Adana'da tarihi Büyüksaat Kulesi’nin bulunduğu Vakıflar Çarşısı’na açılan Tespihçiler Çarşısı’nda sergilenen, 400 bin TL maliyetli, 1 ton ağırlığındaki kehribar tespih, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor.
17 yıllık tespihçi Nasır Fidan ile ailesinin 400 bin TL maliyetle hazırladığı 1 ton ağırlığındaki tespih çarşının ortasında sergilenmeye başladı.
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