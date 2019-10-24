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    Antalya’daki İstoki 2. Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’nden renkli kareler

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    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (44)
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    • Festivalin programı, iki ülke arasındaki dost ilişkileri geliştirme ve güçlendirmeye yönelik etkinliklerle dolu.
    • Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nde yapılan İstoki (Kökenler) Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali'nin açılış konserinde Tataristan’dan Kuzey Osetya’ya kadar Rusya’nın farklı bölgeleri tanıtıdı.
    • Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nde yapılan İstoki (Kökenler) Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali'nin açılışında sahne alan geleneksel dans topluluğunun bir üyesi.
    • Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nde yapılan İstoki (Kökenler) Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali'nin açılışında sahne alan Rus 'Gümüş Kurt' isimli tarihsel canlandırma grubunun bir üyesi.
    • İstoki Festivali kapsamında Demre Belediyesi'nde düzenlenen konserden bir kare.
    • Demre'de Andrey Karlov'un anısına düzenlenen törene katılan Karlov'un eşi Marina Karlova.
    • İstoki Festivali kapsamında Demre'de Andrey Karlov'un anısına düzenlenen etkinliğin katılımcıları, Karlov'un anıtına çiçek bırakıyor.
    • 22 Ekim’de Antalya'daki Moskova Uluslararası Okulu'nda düzenlenen Türkiye Ses Yarışması'na İstanbul, Bursa, Alanya, Manavgat, İzmir, Antalya gibi şehirlerden yaşları 5 ilâ 17 arasında değişen 15 çocuk katıldı.
    • İstoki Festivali kapsamında Antalya'daki Moskova Uluslararası Okulu'nda düzenlenen Türkiye Ses Yarışması'ndan bir kare.
    © Fotoğraf : İstoki Festivali
    Festivalin programı, iki ülke arasındaki dost ilişkileri geliştirme ve güçlendirmeye yönelik etkinliklerle dolu. Fotoğrafta: Antalya'da düzenlenen festivalin açılış könserinin katılımcıları.

    18-26 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya, İstoki (Kökenler) 2. Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında gerçekleşen festivalin temel amacı, Rusya-Türkiye dostluğunu pekiştirmek.

    Festivalin Başkanı Yekaterina Sergeyeva, Sputnik’e açıklamasında festivalin programının iki ülke arasındaki dost ilişkileri geliştirme ve güçlendirmeye yönelik etkinliklerle dolu olduğunu kaydederek festivale Antalya’nın Muratpaşa ve Konyaltı belediyeleri ile Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun yanı sıra, Uluslararası Karlov Vakfı, Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) ve Türkiye’deki Rus Yurttaşlar Organizasyonu Koordinasyon Konseyi’nin destek verdiğini belirtti.

    Sputnik, medya partnerliğini üstlendiği 2. İstoki Festivali’nden kareleri bir galeride topladı.

    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (44)
    Etiketler:
    İstoki Festivali
    Topluluk kurallarıTartışma
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    Antalya’daki İstoki 2. Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’nden renkli kareler
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