Antalya’daki İstoki 2. Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’nden renkli kareler

Festivalin Başkanı Yekaterina Sergeyeva, Sputnik’e açıklamasında festivalin programının iki ülke arasındaki dost ilişkileri geliştirme ve güçlendirmeye yönelik etkinliklerle dolu olduğunu kaydederek festivale Antalya’nın Muratpaşa ve Konyaltı belediyeleri ile Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun yanı sıra, Uluslararası Karlov Vakfı, Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) ve Türkiye’deki Rus Yurttaşlar Organizasyonu Koordinasyon Konseyi’nin destek verdiğini belirtti.

Sputnik, medya partnerliğini üstlendiği 2. İstoki Festivali’nden kareleri bir galeride topladı.