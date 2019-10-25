Avustralya'da ‘Kutsal Kaya Uluru’ tırmanışa kapatıldı

Avustralya'nın yerli halkı Aborjinler tarafından kutsal sayılan ve 'Ayers Kayası' olarak bilinen Uluru'ya tırmanma yasağı başladı.
17-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 14. Roma Film Festivali, İtalya ve dünya sinemasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Bu yıl birçok önemli isim ağırlayan festivalin kırmızı halısında yaşanan şıklık yarışı dikkat çekti.
18-26 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya, İstoki (Kökenler) 2. Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında gerçekleşen festivalin temel amacı, Rusya-Türkiye dostluğunu pekiştirmek.
Rusya’nın Soçi kentinde bugün ilk Rusya-Afrika zirvesi ve iş forumu başladı. Zirveden Moskova ile Afrika kıtası ülkeleri arasında siyasi, ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesi açısından büyük beklentiler söz konusu.
Sivas'ta Melek Reşit Hanım Anaokulu'nda vatan ve bayrak sevgisini aşılamak amacı ile 'Bayrak Nöbeti' projesi başlatıldı. Her gün bir öğrenci teslim edilen bayrağı evine götürüp asıyor. Ertesi gün okula getirdiği bayrak bir başka öğrenciye teslim ediliyor.
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