Antalya'da takside tepe lambasına 'polis imdat' özelliği

Antalya’da ticari taksici ve aynı zamanda girişimci olan Hakan Doğan, sürücülerinin tehlike anında ya da acil durumlarda dışarıya yardım mesajı gönderebilmesini sağlayan uyarı sistemli taksi tepe lambası geliştirdi. Tehlike anında taksi yazan ışıklı anında ’Polis imdat’ yazısına dönüyor.

Uyarı sisteminin kanuna uygun olduğunu ve kullanmakta herhangi bir sıkıntının olmadığını kaydeden Hakan Doğan, “Maliyetleri minimumda tuttuk. Tüm arkadaşlarımızın kullanmasını istiyoruz. 290 liraya hayat kurtarıcı bir önlem. Bir arkadaşımıza bile bir faydası olursa ne mutlu” dedi.