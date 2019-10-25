Bursa Hayvanat Bahçesi’nde Lemurlar Günü kutlandı

Dünyada her ekim ayının son cuması kutlanan Lemurlar Günü'nde Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki lemurlar ziyafetle ödüllendirildi.
Antalya’da ticari taksici ve aynı zamanda girişimci olan Hakan Doğan, sürücülerinin tehlike anında ya da acil durumlarda dışarıya yardım mesajı gönderebilmesini sağlayan uyarı sistemli taksi tepe lambası geliştirdi. Tehlike anında taksi yazan ışıklı anında ’Polis imdat’ yazısına dönüyor.
Avustralya'nın yerli halkı Aborjinler tarafından kutsal sayılan ve 'Ayers Kayası' olarak bilinen Uluru'ya tırmanma yasağı başladı.
17-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 14. Roma Film Festivali, İtalya ve dünya sinemasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Bu yıl birçok önemli isim ağırlayan festivalin kırmızı halısında yaşanan şıklık yarışı dikkat çekti.
18-26 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya, İstoki (Kökenler) 2. Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında gerçekleşen festivalin temel amacı, Rusya-Türkiye dostluğunu pekiştirmek.
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