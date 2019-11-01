Arşiv fotoğraflarıyla Sovyet kadınlarının kış modası

Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında üç vagonu alev alan yolcu treninde en az 62 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı. Yangının, trende yemek pişiren bir yolcunun kullandığı gaz tüpünün patlaması soncu meydana geldiği bildirilirken yasak olan kamp ocağı olarak bilinen iki küçük tüpün gizli şekilde trene sokulduğu vurgulandı.