Arşiv fotoğraflarıyla Sovyet kadınlarının kış modası

Başta kürk olmak üzere çeşitli kumaşların kullanıldığı kreasyonlar, güzelliği, yüksek kalitesi ve soğuğa karşı dayanıklılığıyla dikkat çekiyordu.
Sputnik, Sovyet kadınlarının kış modasını gösteren bazı arşiv görüntülerini bir galeride topladı.
Sovyetler Birliği’nde soğuk mevsimin gelmesiyle moda tasarımcıları çok sayıda kış giyim koleksiyonlarının tanıtımını yapardı.
Başta kürk olmak üzere çeşitli kumaşların kullanıldığı kreasyonlar, güzelliği, yüksek kalitesi ve soğuğa karşı dayanıklılığıyla dikkat çekiyordu.
Sputnik, Sovyet kadınlarının kış modasını gösteren bazı arşiv görüntülerini bir galeride topladı.
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