İran'da ABD Büyükelçiliği’nin işgalinin 40. yılı nedeniyle gösteriler düzenlendi

İran'ın muhtelif şehirlerinde ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 40. yılı nedeniyle ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan karşıtı gösteriler düzenlendi.
Mersin'de bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali, çeşitli ülkelerden katılımcıların gösterileriyle başladı. Festivale 26 ülkeden 700 sanatçı katılırken, Rusya'dan gelen Dans ekibinin gösterimi ise yoğun ilgi gördü.
Sovyetler Birliği’nde soğuk mevsimin gelmesiyle moda tasarımcıları çok sayıda kış giyim koleksiyonlarının tanıtımını yapardı.
Dünyada her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı Ankara'da da kutlandı.
Ekim’de uzayda keşif çalışmalarını yürüten uzay araçları ve teleskoplar vasıtasıyla göz alıcı gök cismi görüntüleri ve uzay manzaraları elde edildi.
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