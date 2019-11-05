Moskova’nın ev sahipliğindeki iç giyim defilesinden göz alıcı kareler

Önde gelen iç giyim markalarının yeni kreasyonlarının tanıtıldığı etkinliğin amacı, meme kanseri ile mücadele konusundaki farkındalığı arttırmak.
Renkli görüntülere sahne olan defileden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’nın başkenti Moskova’da 2-4 Kasım tarihlerinde Lingerie İç Giyim Moda Haftası ve Fuarı düzenlendi.
Önde gelen iç giyim markalarının yeni kreasyonlarının tanıtıldığı etkinliğin amacı, meme kanseri ile mücadele konusundaki farkındalığı arttırmak.
Renkli görüntülere sahne olan defileden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Maltepe açıklarında yer alan ve İstanbul’un onuncu adası olarak bilinen, yaklaşık bin yıl önce yaşanan deprem sonrası sular altında kalan İstanbul'un pek bilinmeyen adası Vordonisi havadan fotoğraflandı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy adanın 6.5 büyüklüğündeki birkaç depremle batmış olabileceğini söyledi.
Bu yıl 26. düzenlenen ve tüm dünyada canlı olarak yayınlanan 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA), İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
İran'ın muhtelif şehirlerinde ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 40. yılı nedeniyle ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan karşıtı gösteriler düzenlendi.
Mersin'de bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali, çeşitli ülkelerden katılımcıların gösterileriyle başladı. Festivale 26 ülkeden 700 sanatçı katılırken, Rusya'dan gelen Dans ekibinin gösterimi ise yoğun ilgi gördü.
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