Moskova’nın ev sahipliğindeki iç giyim defilesinden göz alıcı kareler

Maltepe açıklarında yer alan ve İstanbul’un onuncu adası olarak bilinen, yaklaşık bin yıl önce yaşanan deprem sonrası sular altında kalan İstanbul'un pek bilinmeyen adası Vordonisi havadan fotoğraflandı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy adanın 6.5 büyüklüğündeki birkaç depremle batmış olabileceğini söyledi.