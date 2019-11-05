2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Sevilla’daki FIBES Konferans ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen törende birçok yıldız isim sahne aldı.
Kazananlar arasında Rosalia, Taylor Swift, Nicki Minaj, Billie Eilish ve Halsey’in yer aldığı törenin görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
Kazananlar listesi:
En iyi klip - Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco. "ME!"
En iyi şarkıcı - Shawn Mendes
En iyi işbirliği - ROSALÍA, J Balvin ft. El Guincho, "Con Altura"
En iyi yeni şarkıcı - Billie Eilish
En iyi pop şarkıcısı – Halsey
En iyi canlı performans – BTS
En iyi rock şarkıcısı - Green Day
En iyi hip hop şarkıcısı - Nicki Minaj
En iyi elektronik müzik şarkıcısı - Martin Garrix
En iyi alternatif müzik şarkıcısı - FKA Twigs
En büyük hayran grubuna sahip sanatçı – BTS
En iyi çıkış yapan sanatçı - Ava Max
En iyi dünya sahne performansı - Muse Bilbao, İspanya 2018
En iyi ABD'li sanatçı - Taylor Swift
En iyi grup- BTS
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