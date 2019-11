2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Sevilla’daki FIBES Konferans ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen törende birçok yıldız isim sahne aldı.

Kazananlar arasında Rosalia, Taylor Swift, Nicki Minaj, Billie Eilish ve Halsey’in yer aldığı törenin görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.

Kazananlar listesi:

En iyi klip - Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco. "ME!"

En iyi şarkıcı - Shawn Mendes

En iyi işbirliği - ROSALÍA, J Balvin ft. El Guincho, "Con Altura"

En iyi yeni şarkıcı - Billie Eilish

En iyi pop şarkıcısı – Halsey

En iyi canlı performans – BTS

En iyi rock şarkıcısı - Green Day

En iyi hip hop şarkıcısı - Nicki Minaj

En iyi elektronik müzik şarkıcısı - Martin Garrix

En iyi alternatif müzik şarkıcısı - FKA Twigs

En büyük hayran grubuna sahip sanatçı – BTS

En iyi çıkış yapan sanatçı - Ava Max

En iyi dünya sahne performansı - Muse Bilbao, İspanya 2018

En iyi ABD'li sanatçı - Taylor Swift

En iyi grup- BTS