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    2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

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    • Şarkıcı Becky G, 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri kırmızı halısında poz verirken
    • Törende En İyi Güney Doğu Asya Sahne Performansı Ödülünü kazanan Jasmine Sokko, kırmızı halıda poz veriyor.
    • Şarkıcı Dua Lipa'nın 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri törenindeki gösterisinden bir kare.
    • En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Ödülünü alan şarkıcı Ava Max, kırmızı halıda poz veriyor.
    • Rapçı Justina Valentine, 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri kırmızı halısında.
    • Sevgilisi Georgina Rodríguez ile törene katılan Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo.
    • Ödülleriyle poz veren şarkıcılar Loredana ve Juju
    • En İyi Pop Şarkıcısı Ödülü'nü kazanan ABD'li sanatçı Halsey'nin gösterisinden bir kare.
    • Dikkatleri üzerine toplayan şarkıcı Maruv, 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısında.
    • İspanya'daki 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreninde sahne alan Becky G gösterisinden bir kare.
    • En İyi Brezilyalı Sanatçı Ödülü'nü alan Pabllo Vittar, kırmızı halıda poz veriyor.
    © REUTERS / Jon Nazca
    Şarkıcı Becky G, 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri kırmızı halısında poz verirken

    Bu yıl 26. düzenlenen ve tüm dünyada canlı olarak yayınlanan 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA), İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

    Sevilla’daki FIBES Konferans ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen törende birçok yıldız isim sahne aldı.

    Kazananlar arasında Rosalia, Taylor Swift, Nicki Minaj, Billie Eilish ve Halsey’in yer aldığı törenin görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.

    Kazananlar listesi:

    En iyi klip - Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco. "ME!"

    En iyi şarkıcı - Shawn Mendes

    En iyi işbirliği - ROSALÍA, J Balvin ft. El Guincho, "Con Altura"

    En iyi yeni şarkıcı - Billie Eilish

    En iyi pop şarkıcısı – Halsey

    En iyi canlı performans – BTS

    En iyi rock şarkıcısı - Green Day

    En iyi hip hop şarkıcısı - Nicki Minaj

    En iyi elektronik müzik şarkıcısı - Martin Garrix

    En iyi alternatif müzik şarkıcısı - FKA Twigs

    En büyük hayran grubuna sahip sanatçı – BTS

    En iyi çıkış yapan sanatçı - Ava Max

    En iyi dünya sahne performansı - Muse Bilbao, İspanya 2018

    En iyi ABD'li sanatçı - Taylor Swift

    En iyi grup- BTS

    Etiketler:
    magazin, ünlüler, Halsey, Billie Eilish, Nicki Minaj, Taylor Swift, İspanya, MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA)
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