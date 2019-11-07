Rusya’da 1917 Sosyalist Devrimi yıldönümünde yapılan gösterilerden kareler

Ülkenin çeşitli şehirlerinde Rusya Komünist Partisi destekçileri tarafından miting, yürüyüş ve gösteriler düzenlendi. Devrim anma etkinliklerinden kareler, Sputnik’in seçkisinde.
1917 yılında Rusya’nın eski takvimiyle 25 Ekim’de yaşandığı için Ekim devrimi olarak bilinen, ama bugün kullanılan takvimle 7 Kasım’a denk gelen sosyalist devrim 102. yıldönümünde anıldı.
Ülkenin çeşitli şehirlerinde Rusya Komünist Partisi destekçileri tarafından miting, yürüyüş ve gösteriler düzenlendi. Devrim anma etkinliklerinden kareler, Sputnik’in seçkisinde.
Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce asker 1941'de düzenlenen tarihi bir askeri geçit töreninin 78. yıldönümü nedeniyle Kızıl Meydan'da yürüdü.
Dünya Anıtlar Fonu, günümüzün tehlikede olan 25 tarihi anıt ve yapının listesini verdiği 2020 gözlem raporunu açıkladı.
Güney Kore’de Hyowon Sağlık Merkezi, ölümü deneyimleyerek yaşamlarını daha da geliştirmek isteyen insanlar için ‘canlı cenaze’ törenleri düzenliyor. Ücretsiz gerçekleştirilen bu toplu törenlerde kefen giyen, vasiyetlerini yazan Koreliler kapalı tabutlarda 10 dakika geçiriyor.
Alman Doğa Fotoğrafçılığı Derneği (GDT) tarafından düzenlenen Yılın Avrupa Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Yarışması’nın bu yılki kazananları açıklandı.
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