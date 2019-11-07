Rusya’da 1917 Sosyalist Devrimi yıldönümünde yapılan gösterilerden kareler

Güney Kore’de Hyowon Sağlık Merkezi, ölümü deneyimleyerek yaşamlarını daha da geliştirmek isteyen insanlar için ‘canlı cenaze’ törenleri düzenliyor. Ücretsiz gerçekleştirilen bu toplu törenlerde kefen giyen, vasiyetlerini yazan Koreliler kapalı tabutlarda 10 dakika geçiriyor.