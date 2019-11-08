Vücudunda 'yok artık' dedirten değişiklikler yapan insanlar

Dış görünümünde bazı değişiklikler yapmak, insanın hayatına renk katıp fark yaratabiliyor. Ama bazıları değişiklik konusunda akıl almaz adımlara imza atıyor.

Aşırıya kaçan estetik ameliyatlarla ve dövmelerle hem korkunç hem de tamamıyla bambaşka birine dönüşmüş olan insanlar, Sputnik’in seçkisinde.