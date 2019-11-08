Vücudunda 'yok artık' dedirten değişiklikler yapan insanlar

Aşırıya kaçan estetik ameliyatlarla ve dövmelerle hem korkunç hem de tamamıyla bambaşka birine dönüşmüş olan insanlar, Sputnik’in seçkisinde.
Dış görünümünde bazı değişiklikler yapmak, insanın hayatına renk katıp fark yaratabiliyor. Ama bazıları değişiklik konusunda akıl almaz adımlara imza atıyor.
Aşırıya kaçan estetik ameliyatlarla ve dövmelerle hem korkunç hem de tamamıyla bambaşka birine dönüşmüş olan insanlar, Sputnik’in seçkisinde.
Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesi gerçekleşti.
1917 yılında Rusya’nın eski takvimiyle 25 Ekim’de yaşandığı için Ekim devrimi olarak bilinen, ama bugün kullanılan takvimle 7 Kasım’a denk gelen sosyalist devrim 102. yıldönümünde anıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce asker 1941'de düzenlenen tarihi bir askeri geçit töreninin 78. yıldönümü nedeniyle Kızıl Meydan'da yürüdü.
Dünya Anıtlar Fonu, günümüzün tehlikede olan 25 tarihi anıt ve yapının listesini verdiği 2020 gözlem raporunu açıkladı.
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