'Demokratik Tsunami' İspanya-Fransa yolunu kesti

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı radikal gruplar, İspanya ve Fransa'yı birbirine bağlayan AP-7 otoyolunu kesme eylemi başlattı.
Dış görünümünde bazı değişiklikler yapmak, insanın hayatına renk katıp fark yaratabiliyor. Ama bazıları değişiklik konusunda akıl almaz adımlara imza atıyor.
Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesi gerçekleşti.
1917 yılında Rusya’nın eski takvimiyle 25 Ekim’de yaşandığı için Ekim devrimi olarak bilinen, ama bugün kullanılan takvimle 7 Kasım’a denk gelen sosyalist devrim 102. yıldönümünde anıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce asker 1941'de düzenlenen tarihi bir askeri geçit töreninin 78. yıldönümü nedeniyle Kızıl Meydan'da yürüdü.
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