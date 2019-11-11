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    2020’de ziyaret edilmesi gereken en iyi 10 tatil rotası

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    • 10. Uruguay Küçük bir Güney Amerika ülkesi olan Uruguay, doğası, tarihi, insanları, şehirleri, sokakları, rengarenk evleri ile dolu dolu yaşanacak bir yer. Hemen hemen her bölge kendine has yapısı ile görülmeye değer.
    • 9. Fas Fas, Afrika’nın kuzeybatı ucunda yer alan ve kendine has dokusuyla Atlas Okyanusu kıyısında kurulmuş, egzotikliği ile ziyaretçilerini büyüleyen bir ülke. Berberi, Arap ve Avrupa kültürü ile harmanlanan; hem doğu, hem Afrika hem de Akdeniz ülkelerinin özelliklerini taşıyan, İslam coğrafyasının en batıdaki ülkesi. Fas’ın Kazablanka ve Rabat’tan sonra en büyük üçüncü kenti olan Marakeş, Berberice “Tanrı’nın yeri” anlamına geliyor. Bölgeye has doğal kırmızı taşlardan inşa edilen tarihi yapılarıyla “Kırmızı Şehir” olarak bilinen kent, Fas’ın en çok ziyaret edilen en turistik yerleşimi. Can alıcı eski şehir bölgesi olan Medina ve Fransız kolonisi döneminde inşa edilmeye başlanan yeni şehir Gueliz olmak üzere ikiye ayrılan Marakeş, kalabalığı ve karmaşası ile meşhur Jemaa El-Fna Meydanı; rengarenk, canlı, egzotik Majorelle Bahçeleri başta olmak üzere gezilip görülecek pek çok yere sahip.
    • 8. Liberya Amerikalı özgür çocuklar olarak anılan azat edilmiş köleler tarafından kurulan ve bu yüzden özgürlerin toprağı anlamına gelen Liberya ismini alan Liberya Cumhuriyeti, Afrika’da sömürge yönetimi altına girmeyen tek ülke. Doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan bu ülkede mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri, Sapo Ulusal Parkı. Fil, antilop gibi vahşi hayvanların gözlemlenebildiği bu harika doğa alanı tertemiz havası ve birbirinden muhteşem manzaralarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.
    • 7. Hollanda Hollanda, gezilecek yerler konusunda Avrupa’nın en çok çeşitliliğe sahip ülkelerinden birisidir. Dünyaca su ünlü kanalları, müzeleri ve eğlence merkezleri ile Hollanda her tarzdan gezgine hitap edecek bir çok alternatife sahip. Düzenli şehir mimarisi, dört bir yanı saran kanalları, bisiklet yolları ve dingin atmosferiyle büyüleyici bir görünüm sunan başkenti Amsterdam, hoşgörünün hakim olduğu eşitlikçi yapısı nedeniyle özgürlükler şehri olarak da anılıyor.
    • 6. Kosta Rika Kuzeyinde Nikaragua, güneydoğusunda Panama, batısında Büyük Okyanus, doğusunda ise Karayip Denizi’yle komşu olan Kosta Rika, Orta Amerika‘nın doğal güzellikleriyle öne çıkan ülkelerinden. İsmi İspanyolca’da ‘zengin sahil’ anlamına gelen bu cezbedici ülke, birbirinden harika sahilleri, volkanik oluşumları, bulutlar arasına gizlenen ormanları ve biyoçeşitliliğiyle görenleri kendine hayran bırakan bir güzelliğe sahip.
    • 5. Eswatini (Svaziland) Svaziland Krallığı, Afrika’nın güneyinde yer alan, kıtanın en küçük ülkelerinden biri, bazen Eswatini olarak da adlandırılıyor. Afrika’nın en kibar ve sıcak insanlarının yaşadığı, en barışçıl ülkelerinden biri olmasıyla bilinen Swaziland, kralının eşleri ve kadınları ile de ünlü olup, dünyada halen mutlak monarşi ve krallıkla yönetilen birkaç ülkeden biri. Eswatini’nin en büyük korunan alanı, safari için ideal olan, kolayca gezilebilir geniş bir yere sahiptir. Bu parkta zürafalar, zebralar, su aygırları, filler, beyaz gergedanlar, leoparlar ve antilopları görmek mümkün.
    • 4. Karayıpler'deki Aruba Adası Venezuela’nın kuzeyinde yer alan Aruba Adası Karayipler’in incisi olarak biliniyor. Aruba, beyaz kumlu plajları, berrak suları, nefes kesen çöl manzaraları ve volkanik kaya oluşumları ile tanınan farklı bir ada. Tüplü dalış için dört dörtlük bir yer olan bu eşsiz adanın zengin flora ve faunası, eğlence mekânları, sıcakkanlı insanları ve şirin beldeleri ile ziyaretçilerini büyülüyor.
    • 3. Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya, Balkan, Yunan, Romalı, Osmanlı kültürel özellikler ve dev imparatorlukların mirasını taşıyor. Son yıllarda özellikle Ohrid Gölü ve çevresindeki tarihi Ohrid şehri ile adından söz ettiriyor. Dünyadaki en eski Slav manastırı Sveti Naum ile diğer önemli kiliselerden Saint Pantelejmon ve St. Jovan Kaneo Kilisesi, Ohrid kentinde bulunan ve mutlaka görülmesi gereken dini yapılardandır.
    • 2. İngiltere Birleşik Krallık‘ın kurucu ve en kalabalık ülkesi olan İngiltere, dramatik doğal güzelliklerinden muhteşem sahillerine, tarihi yerlerinden kültürel merkezlerine dek, kendine özgü cazibesi ve karakteriyle de turistlerin gönlünü çalıyor.
    • 1. Bhutan. Himalaya Dağları’nın doğusunda yer alan bir Güney Asya ülkesi olan Bhutan, muhteşem mimarisiyle hayranlık uyandıran tapınakları, enfes doğası ve kendine has kültürel dokusuyla öne çıkıyor. Yerel halk tarafından ‘Gürleyen Ejderha’nın ülkesi’ anlamına gelen ‘Druk Yul’ ismiyle anılan Bhutan, kültürel ve doğal güzellikleri keşfetmek isteyen gezginlerin gözde ziyaret noktalarından.
    10. Uruguay Küçük bir Güney Amerika ülkesi olan Uruguay, doğası, tarihi, insanları, şehirleri, sokakları, rengarenk evleri ile dolu dolu yaşanacak bir yer. Hemen hemen her bölge kendine has yapısı ile görülmeye değer.

    Dünyaca ünlü seyahat sitesi Lonely Planet, 2020 yılında öne çıkacak tatil rotaları listesini hazırladı.

    Listenin zirvesine Bhutan yerleşirken, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada ise Kuzey Makedonya yer aldı.

    Önümüzdeki yıl ziyaret edilmesi tavsiye edilen 10 ülke, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    Tatil, Lonely Planet, Seyahat, Turizm
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