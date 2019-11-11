2020’de ziyaret edilmesi gereken en iyi 10 tatil rotası

Listenin zirvesine Bhutan yerleşirken, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada ise Kuzey Makedonya yer aldı.
Önümüzdeki yıl ziyaret edilmesi tavsiye edilen 10 ülke, Sputnik’in galerisinde.
Dünyaca ünlü seyahat sitesi Lonely Planet, 2020 yılında öne çıkacak tatil rotaları listesini hazırladı.
Listenin zirvesine Bhutan yerleşirken, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada ise Kuzey Makedonya yer aldı.
Önümüzdeki yıl ziyaret edilmesi tavsiye edilen 10 ülke, Sputnik’in galerisinde.
Katalonya'da bağımsızlık yanlısı radikal gruplar, İspanya ve Fransa'yı birbirine bağlayan AP-7 otoyolunu kesme eylemi başlattı.
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Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesi gerçekleşti.
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