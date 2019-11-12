2019 yılının en iyi doğa fotoğrafları

Jüri üyeleri, bu yıl yarışmaya katılan 73 ülkeden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gönderdiği 14 bin görüntüden en iyilerini seçti. Yarışmanın çeşitli kategorilerinde birincilik kazanan etkileyici doğa fotoğrafları, Sputnik’in galerisinde.
2019 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın kazananları belirlendi.
Jüri üyeleri, bu yıl yarışmaya katılan 73 ülkeden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gönderdiği 14 bin görüntüden en iyilerini seçti. Yarışmanın çeşitli kategorilerinde birincilik kazanan etkileyici doğa fotoğrafları, Sputnik’in galerisinde.
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