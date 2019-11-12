2019 yılının en iyi doğa fotoğrafları

12 bin yıllık geçmişe sahip olan Hasankeyf’te sona gelindi. Evlerin bir bir boşaltılmasının ardından tarihi çarşı da boşaltılarak yıkıldı. Kimi yeni yerleşim yerine taşınırken, kimisi de yer verilmediği için çaresizce bekliyor. Taşınmak zorunda kalan Hasankeyfliler “Çocukluğumuz, hayallerimiz, her şeyimiz yok olup gidecek” diyor.